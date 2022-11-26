Касимовца осудят за мошенничество и убийство знакомого из-за долга

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Касимовского района 1996 года рождения. Он обвиняется в мошенничестве и убийстве.

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Касимовского района 1996 года рождения. Он обвиняется в мошенничестве и убийстве.

Следствие установило, что в октябре 2020 года мужчина под видом совместной купли-продажи автомобилей взял у своего знакомого почти 800 тысяч рублей и не возвращал их под различными предлогами. После очередной настойчивой просьбы мужчины о возврате долга касимовец решил убить его и нанес более 60 ранений, в том числе в область шеи и грудной клетки.

Тело убитого нашли спустя несколько месяцев в лесном массиве недалеко от деревни Чаур Касимовского района.

Обвиняемый не признался, однако следствие собрало исчерпывающие доказательства его вины в совершении мошенничества и убийства с целью скрыть другое преступление.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.