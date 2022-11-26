Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 26
-2°
Вск, 27
Пнд, 28
-1°
ЦБ USD 60.48 0.09 26/11
ЦБ EUR 62.88 0.1 26/11
Нал. USD 63.32 / 65.29 26/11 09:05
Нал. EUR 64.05 / 65.29 26/11 09:05
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
7 206
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
7 244
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
8 073
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
21 298
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Касимовца осудят за мошенничество и убийство знакомого из-за долга
Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Касимовского района 1996 года рождения. Он обвиняется в мошенничестве и убийстве.

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Касимовского района 1996 года рождения. Он обвиняется в мошенничестве и убийстве.

Следствие установило, что в октябре 2020 года мужчина под видом совместной купли-продажи автомобилей взял у своего знакомого почти 800 тысяч рублей и не возвращал их под различными предлогами. После очередной настойчивой просьбы мужчины о возврате долга касимовец решил убить его и нанес более 60 ранений, в том числе в область шеи и грудной клетки.

Тело убитого нашли спустя несколько месяцев в лесном массиве недалеко от деревни Чаур Касимовского района.

Обвиняемый не признался, однако следствие собрало исчерпывающие доказательства его вины в совершении мошенничества и убийства с целью скрыть другое преступление.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.