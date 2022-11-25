В Татарстане после ДТП с легковушкой и скорой погибли медработник

Авария случилась на трассе Р-293 в Лаишевском районе.

В Татарстане произошло смертельное ДТП с легковушкой и скорой. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария случилась на трассе Р-293 в Лаишевском районе. Там автомобиль Toyota столкнулся с машиной скорой помощи. От полученных травм скончалась медработник, которая находилась в скорой.

По факту аварии уже организована процессуальная проверка, которую контролирует районная прокуратура.

Водитель и врач скорой помощи, а также мама и ребенок не пострадали. Женщину, которая находилась на момент аварии в иномарке, доставили в травмоцентр РКБ.

На место происшествия выехала представитель прокуратуры Лаишевского района Миляуша Васильева. Обстоятельства случившегося выясняются.