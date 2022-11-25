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В США заявили, что Россия «испытывает решимость» НАТО
К такому выводу пришла американская конгрессвуман от Демократической партии Марси Каптур в рамках своего выступления в конгрессе.

Россия «испытывает решимость» НАТО. К такому выводу пришла американская конгрессвуман от Демократической партии Марси Каптур в рамках своего выступления в конгрессе. Ее слова в пятницу, 25 ноября, привело RT.

Каптур заявила, что СВО на Украине можно расценивать как напоминание о том, что ни одной свободолюбивой стране мира «нельзя расслабляться», так как их свобода «под угрозой». В частности, по мнению конгрессвуман, угроза исходит от «известных экспансионистов», что ставит под удар миропорядок в целом.

«Россия испытывает решимость НАТО и нашего свободного мира», — добавила она.

Также во время своего выступления политик обратилась к истории, где сравнила оккупацию СССР Восточного Берлина в конце Второй мировой войны с «агрессией», а происходящее сегодня на «Европейском континенте» назвала повторением Россией своей «зверской истории».

«На континенте, на котором наша страна во Вторую мировую войну потеряла погибшими 183 588 человек, а по всему миру — 416 800 человек», — напомнила политик.

При этом, по данным Минобороны, потери Советского Союза в период Второй мировой войны, составили около 26,6 млн человек, из которых 8,7 млн — Вооруженные силы.