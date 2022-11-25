В США обвинили Зеленского в создании переломного момента в НАТО

Об этом сообщил американский журнал The American Conservative.

В США обвинили президента Украины Владимира Зеленского в создании переломного момента в НАТО. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил портал Ura.ru со ссылкой на американский журнал The American Conservative.

По мнению автора публикации, попытка Зеленского втянуть НАТО в конфликт на Украине создали в нем переломный момент.

«Попытка Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией создала в нем переломный момент», — говорится в материале.

Также автор добавил, что дипломаты союзных Украине стран встревожены нечестностью украинских властей.