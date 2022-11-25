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В рязанской сауне задержали иностранца с партией героина и метадона
27-летний иностранец проживал без регистрации в Москве и работал на нелегальный интернет-магазин по сбыту наркотиков. В Рязань его отправили с заданием распространить партию героина и метадона. Возбуждено уголовное дело.

В рязанской сауне задержали иностранца с партией героина и метадона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Оперативники получили описание гражданина одной из стран Средней Азии, который мог быть причастен к незаконной торговле наркотиками. За ним установили наблюдение. В какой-то момент он встретился с двумя мужчинами, после чего все трое отправились в сауну на улице Дачной.

Мужчину задержали в помещении сауны. Во время обыска у него нашли более 60 свертков с 54 граммами героина и 10 граммами метадона. Также выяснилось, что он успел сделать закладку с 10 граммами метадона на улице Комбайновой.

27-летний иностранец проживал без регистрации в Москве и работал на нелегальный интернет-магазин по сбыту наркотиков. В Рязань его отправили с заданием распространить партию героина и метадона.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Мужчину заключили под стражу.