В Рязанской области задолженность по зарплате на 1 ноября составила 41,2 млн

Информацию в пятницу, 25 ноября, предоставила пресс-служба Рязаньстата.

В Рязанской области задолженность по зарплате на 1 ноября составила 41,2 млн. Информацию в пятницу, 25 ноября, предоставила пресс-служба Рязаньстата.

Речь идет об организациях-должниках, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства. Согласно данным Рязаньстата, 20,2 млн рублей из общей суммы задолженности — невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2021 году и ранее.

Также своевременно не получили зарплату 506 рязанцев. Сумма просроченной задолженности в расчете на одного работника составила 81,5 тысяч рублей.

За октябрь просроченная задолженность по заработной плате по сравнению с сентябрем выросла на 16,5%, или на 5841 тыс рублей.