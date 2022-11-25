Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
-5°
Сбт, 26
-2°
Вск, 27
ЦБ USD 60.48 0.09 26/11
ЦБ EUR 62.88 0.1 26/11
Нал. USD 63.32 / 65.9 25/11 16:10
Нал. EUR 65 / 66.49 25/11 10:15
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
6 713
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
6 798
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
7 629
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
20 854
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области задолженность по зарплате на 1 ноября составила 41,2 млн
Информацию в пятницу, 25 ноября, предоставила пресс-служба Рязаньстата.

В Рязанской области задолженность по зарплате на 1 ноября составила 41,2 млн. Информацию в пятницу, 25 ноября, предоставила пресс-служба Рязаньстата.

Речь идет об организациях-должниках, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства. Согласно данным Рязаньстата, 20,2 млн рублей из общей суммы задолженности — невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2021 году и ранее.

Также своевременно не получили зарплату 506 рязанцев. Сумма просроченной задолженности в расчете на одного работника составила 81,5 тысяч рублей.

За октябрь просроченная задолженность по заработной плате по сравнению с сентябрем выросла на 16,5%, или на 5841 тыс рублей.