В Рязани выставка кошек работала с нарушениями

Организаторы нарушили «Требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию». Им объявили предостережение.

В Рязани выставка кошек работала с нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

21 ноября специалисты управления провели проверку в торговом центре Рязани, где в культурно-зрелищных целях проходила выставка кошек. В ней участвовали 34 животных разных пород.

Выяснилось, что организаторы нарушили «Требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию». Согласно документу максимальная продолжительность выставки с участием животных должна составлять четыре календарных дня, а в день животные должны находится в месте проведения выставки не более 12 часов.

Организаторам выставки объявили предостережение.

Фото Лии Соболевой