В Рязани осудят троих мигрантов за вымогательство и разбой

В Рязани осудят троих мигрантов за вымогательство и разбой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В марте этого года в полицию обратился 33-летний гражданин одной из стран Средней Азии, в последнее время проживающий в городе Рязани. Мужчина сообщил, что двое незнакомцев, угрожая ножом и физической расправой, отобрали у него 20 тысяч рублей и вымогают еще 60 тысяч рублей. Заявитель рассказал, что деньги у него забрали на квартире знакомой соотечественницы, к которой он обратился для оказания интимных услуг. Злоумышленники дали пострадавшему несколько дней, чтобы он собрал 60 тысяч рублей и принес их в условленное место на окраине Рязани.

Следователи Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство) и ч.2 ст. 162 УК РФ (Разбой), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Рязанской области разработали специальную операцию, которая исключала злоумышленникам возможность скрыться, уничтожить улики или причинить вред заявителю, и задержали двоих мужчин при получении ими денег от пострадавшего. Одновременно была задержана занимающаяся оказанием интимных услуг за деньги 30-летняя гражданка одной из стран Средней Азии, которая также была причастна к разбою.

Полицейские установили, что к разбойному нападению и вымогательству причастны проживающие в Рязани 27-летний и 31-летний граждане одной из стран Средней Азии и их 30-летняя соотечественница.

По версии следствия, 30-летняя жительница города Рязани, занимающаяся оказанием интимных услуг за деньги, ожидала, что в арендованную ей квартиру, где она оборудовала «рабочее место», придет клиент, у которого, как она предполагала, бывают при себе крупные суммы денег. Женщина задумала забрать эти денежные средства и пригласила для помощи двоих знакомых соотечественников. Когда 33-летний гражданин одной из стран Средней Азии пришел к проститутке, злоумышленники побили его и, угрожая ножом, отобрали 20 тысяч рублей, а затем вымогали еще 60 тысяч рублей. Злоумышленники дали пострадавшему несколько дней, чтобы он собрал деньги и принес их в условленное место. Там на окраине Рязани при передаче денег полицейские и задержали двоих иностранных граждан, в последнее время проживающих в Рязани.

Следователи Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области закончили расследование указанного уголовного дела, и с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением оно направлено в суд.