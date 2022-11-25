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В Рязани осудят мужчину за преступление против половой неприкосновенности ребенка

В Рязани осудят мужчину за преступление против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления С. К. России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя областного центра, 1955 года рождения. Он обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Следствием установлено, что обвиняемый, являясь сожителем родственницы несовершеннолетней и пользуясь доверием ее семьи, совершил ряд преступлений против половой неприкосновенности девочки. Узнав о произошедшем, мать потерпевшей обратились в правоохранительные органы.

Несмотря на непризнательную позицию обвиняемого, собранными по делу доказательствами, в том числе полученными в ходе проведения комплекса следственных действий, судебных экспертиз, мужчина полностью изобличен в совершении инкриминируемых ему преступлений, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.