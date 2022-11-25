В Рязани осудят мужчину за преступление против половой неприкосновенности ребенка. Об этом
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления
Следствием установлено, что обвиняемый, являясь сожителем родственницы несовершеннолетней и пользуясь доверием ее семьи, совершил ряд преступлений против половой неприкосновенности девочки. Узнав о произошедшем, мать потерпевшей обратились в правоохранительные органы.
Несмотря на непризнательную позицию обвиняемого, собранными по делу доказательствами, в том числе полученными в ходе проведения комплекса следственных действий, судебных экспертиз, мужчина полностью изобличен в совершении инкриминируемых ему преступлений, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.