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В РГАТУ прошла конференция по финансовой грамотности с участием рязанских школьников

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева на факультете экономики и менеджмента прошла конференция по основам финансовой грамотности среди школьников 9-11 классов из Рязани, Касимова и Скопина. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщила пресс-служба вуза.

«Вопросы финансовой грамотности сегодня становятся для каждого из нас чрезвычайно актуальными. Умение правильно распоряжаться финансами и приумножать их — основа комфортного существования в мире. И мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие сделает вас уверенными, серьезными и предприимчивыми в будущем!» — сообщила заместитель декана по учебной работе факультета Елена Дедова.

На конференции обсуждали вопросы от мошенничества, жизни в долг, простых шагов к финансовому благополучию до принятия финансовых решений и создания собственного бизнес-проекта.

Во время нее все участники получили комплексную и понятную информацию по вопросам финансовой грамотности, управления личными финансами. В конце мероприятия школьников наградили дипломами, а научных руководителей — благодарственными письмами.