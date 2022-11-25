Павел Малков вручил награды рязанским семьям и встретился с многодетными матерями

Павел Малков поздравил женщин с наступающим праздником и поблагодарил за значимый каждодневный труд. Глава региона отметил, что в области проживает 122 тысячи семей с детьми, а каждый четвертый ребенок растет в многодетной семье.

В пятницу, 25 ноября, в региональном правительстве прошло мероприятие, посвященное Дню матери.

Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил 19 рязанским семьям региональные награды «Родительская доблесть», «За веру и добродетель» и премию «Признание».

"Каждая семья достойна признания. Награды, которые мы вручаем, — это благодарность за ваш ежедневный и самоотверженный родительский труд. От всей души желаю вам всем здоровья, благополучия, удачи. И пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание!", — сказал Малков.

Также губернатор в неформальной обстановке встретился с жительницами Рязанской области — многодетными матерями. Павел Малков поздравил женщин с наступающим праздником и поблагодарил за значимый каждодневный труд. Глава региона отметил, что в области проживает 122 тысячи семей с детьми, а каждый четвертый ребенок растет в многодетной семье.

Малков напомнил о действующих в регионе мерах соцподдержки для многодетных семей. Так в области принят единый критерий признания семьи многодетной для всех льгот и мер поддержки. Среди них — региональный материнский капитал в размере 80 тысяч рублей на третьего и последующих детей, социальный контракт, обеспечение земельным участком.

На встрече рязанки поделились с губернатором своими семейными историями, обсудили темы патриотического воспитания, сохранения традиционных ценностей, развития сельских территорий и областного центра.