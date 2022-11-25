В Москве 17-летний водитель на «Тойоте» сбил 30-летнюю женщину

Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В 17-летний молодой человек сбил 30-летнюю женщину. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.

Инцидент случился накануне в четверг, 24 ноября, около 23.00 на улице Красноярской. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, и в этом момент ее сбил 17-летний молодой человек наToyota Corolla. Водитель ехал по встречной полосе и не имел прав.

От удара пострадавшую отбросило на припаркованную KIA. Ее госпитализировали с переломом основания черепа.

Госавтоинспекторы выяснили, что Toyota Corolla ни на кого не зарегистрирована, она была снята с учета. Несовершеннолетний заявил, что якобы купил автомобиль сам в этом месяце, скрыв от продавца свой возраст.