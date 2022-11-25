В Кремле ответили на вопрос, встретится ли Путин с военкорами

Ответ дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос, встретится ли президент Владимир Путин с военными корреспондентами. На вопросы журналистов в пятницу, 25 ноября, ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передало агентство ТАСС.

По словам Пескова, Путин пока не планировал встречу с военными корреспондентами.

«Пока в планах нет», — сказал Песков.

Он также добавил, что пока не планируется вручение журналисту Семену Пегову, который в октябре получил ранение в ногу под Донецком, ордена Мужества из рук главы государства.