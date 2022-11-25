В дело о «Ряжском Агроцентре» пришел результат почерковедческой экспертизы

«Областная Рязанская Газета» опубликовала результат почерковедческой экспертизы и выдержку из протокола очной ставки между претендентом на активы «Ряжского Агроцентра» и руководителем предприятия

«Областная Рязанская Газета» продолжает следить за делом «Ряжского Агроцентра». В пятницу, 25 ноября, издание опубликовало результат почерковедческой экспертизы и выдержку из протокола очной ставки между претендентом на активы «Ряжского Агроцентра» Евгением Щенниковым и его руководителем Александром Нечаевым-младшим.

Так, Нечаев задавал Щенникову вопросы, касающиеся его якобы вступления в члены СПК и приобретения пая. Из протокола следует, что «претендент» не смог внятно ответить ни на один из них, более того, не смог подтвердить свои слова ни одним документом. Выдержку из протокола можно прочитать в статье «Областной Рязанской Газеты».

Как отмечает газета, Щенников не предоставил следствию и другие документы, которые должны быть у членов кооператива: заявление о вступлении, приходно-кассовый ордер, членскую книжку, договор купли-продажи пая.

Ранее очная ставка прошла между еще одной претенденткой на активы агроцентра Натальей Сконниковой и Александром Нечаевым-младшим. Сконникова также документов о членстве в СПК не предоставила.

В суде также рассмотрели заключение почерковедческой экспертизы. Эксперт пришел к выводу, что подписи от имени на тот момент руководителя Агроцентра Александра Нечаева «вероятно, выполнены не Нечаевым Александром Алексеевичем, а другими лицами». Спорные подписи стояли в договоре купли-продажи имущественного пая, который якобы подтверждал продажу пая Наталье Сконниковой.

Напомним, в январе 2021 года трое граждан заявили новому председателю СПК «Ряжский Агроцентр» Александру Нечаеву-младшему, что они якобы являются членами кооператива и, соответственно, претендуют на долю прибыли. Случилось это спустя два месяца после смерти Нечаева-старшего, который с самого основания руководил крупнейшим сельхозпредприятием региона. Претенденты на многомиллионную прибыль кооператива обвинили Нечаева-младшего в подделке документов и рейдерском захвате.

В ноябре 2021 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить информацию о возможном захвате предприятия. Информация не подтвердилась. В настоящее время в арбитражном суде Рязанской области рассматриваются гражданские дела по искам трех граждан, в которых они пытаются убедить суд в том, что являются членами кооператива.

Как уже писала «Областная Рязанская газета», в ходе суда выяснилось, что двое из трех претендентов на доли в сельхозпредприятии Рязанской области «Ряжский Агроцентр» никогда там не числились в качестве работников.