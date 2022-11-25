Суд обязал рязанскую фирму вернуть покупателю более 80 тысяч рублей за непоставленный товар

ООО «Кварц» не исполнила обязательства по доставке предварительно оплаченного товара и отказалась вернуть деньги в добровольном порядке.

Суд обязал рязанскую фирму вернуть покупателю более 80 тысяч рублей за непоставленный товар. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

ООО «Кварц» не исполнила обязательства по доставке предварительно оплаченного товара по договору купли-продажи, заключенному дистанционным способом. В ответ на требование покупателя вернуть деньги или оплаченный товар, в фирме ответили отказом.

Покупатель обратился в управление Роспотребнадзора, где составили исковое заявление.

Суд обязал фирму вернуть покупателю деньги в размере 82 350 рублей.