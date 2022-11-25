Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
-5°
Сбт, 26
-2°
Вск, 27
ЦБ USD 60.48 0.09 26/11
ЦБ EUR 62.88 0.1 26/11
Нал. USD 63.32 / 65.9 25/11 16:10
Нал. EUR 65 / 66.49 25/11 10:15
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
6 713
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
6 798
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
7 629
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
20 854
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Сотрудникам Рязанского приборного завода вручили дипломы выпускников Президентской программы
Пятеро сотрудников Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) успешно защитили аттестационные работы по программе профессиональной подготовки «Менеджмент».

Пятеро сотрудников Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) успешно защитили аттестационные работы по программе профессиональной подготовки «Менеджмент».

В год 25-летия Президентской программы ее выпускниками стали: заместитель технического директора по серийному производству Алексей Чернецов, начальник отдела Николай Шашин, начальник планово-экономического бюро Екатерина Антипова, заместитель начальника цеха Александр Морозов, ведущий специалист по регламентированным закупкам Екатерина Руденко.

Все они прошли обучение на базе Рязанского государственного радиотехнического университета имени Уткина. В ходе защиты аттестационных работ выпускники продемонстрировали новые управленческие знания и навыки, приобретенные во время обучения. В частности, способность к диагностике и решению реальных организационно-управленческих проблем своей организации.

В церемонии вручения дипломов приняли участие ректор университета Михаил Чиркин, а также руководитель программы, заведующий кафедрой экономики, менеджмента и организации производства Елена Евдокимова.

«Основная цель — получение базовых знаний и навыков по экономическим аспектам принятия решений — достигнута, — отметил выпускник Президентской программы заместитель технического директора по серийному производству Алексей Чернецов. — Обучение строилось таким образом, что теоретическая часть обязательно подкреплялась конкретными примерами, применяемыми в организациях и на крупных предприятиях нашего региона. Большое внимание также уделялось ключевым вопросам работы с персоналом. Знания и навыки, полученные за это время, позволят грамотно и эффективно принимать на практике управленческие решения, основанные на оценке всех влияющих факторов: технических, экономических, логистических, и, конечно же, человеческого. Это будет способствовать достижению главной цели предприятия — выпуску высокотехнологичной и качественной продукции в необходимом количестве и в установленные сроки».

Справка:

Президентская Программа — это масштабный и во многом уникальный проект по подготовке современных высококвалифицированных управленцев. Государственный заказчик программы — Министерство экономического развития Российской Федерации, основной координатор — комиссия по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.