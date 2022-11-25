Сорокина поздравила рязанских матерей с наступающим праздником

Пост об этом она опубликовала на личной странице во «Вконтакте».

Мэр Рязани Елена Сорокина поздравила матерей с Днем матери. Пост об этом в пятницу, 25 ноября, она опубликовала на личной странице во «Вконтакте».

В преддверии праздника в библиотеке имени Горького прошел региональный форум «Материнство: путь к счастью», в котором приняла участие Сорокина.

«Не очень люблю гендерный подход, когда мир делят на мужчин и женщин, но и феминистские настроения мне не близки. Убеждена, что каждая женщина уникальна и самобытна. В современном мире женщины могут выбирать: быть надежным тылом, заниматься семьей, посвятить себя материнству или успешно строить карьеру, а возможно — гармонично сочетать профессиональную и общественную деятельность и заботу о семье», — написала Сорокина.

Она также пожелала всем мамам счастливых детей, а каждому ребенку — счастливую маму.