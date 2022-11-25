Синоптики предупредили о возвращении в Рязанскую область ледяных дождей

Рязанская область окажется в зоне переохлажденных осадков в субботу, 26 ноября.

Синоптики предупредили о возвращении в Рязанскую область ледяных дождей. Об этом в центре погоды «Фобос» рассказали телеканалу НТВ.

Ведущий специалист центра Михаил Леус сообщил, что в выходные в регионе могут вновь пройти ледяные дожди. Рязанская область окажется в зоне переохлажденных осадков в субботу, 26 ноября.

Также осадки возможны в пятницу, 25 ноября, в Брянской, Белгородской и на западе Воронежской областей, а в субботу — в Калужской, Тульской, Пензенской и Смоленской областях и на юге Московской области.

Синоптик отметил, что они будут не такими интенсивными как раньше.

Напомним, ледяной дождь в Рязанской области прошел во вторник, 22 ноября.