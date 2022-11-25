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Малков поручил разобраться, почему семье погибшего военного рязанца отказали в выплатах
Об этом губернатор Павел Малков рассказал в пятницу, 25 ноября, на прямой линии.

Семье погибшего рязанского военного на полигоне в Белгородской области отказали в выплатах. Об этом губернатор Павел Малков рассказал в пятницу, 25 ноября, на прямой линии.

К нему обратилась мать погибшего на полигоне «Северный» из Тульской области, который был зарегистрирован в Рязанской области. По ее словам, ей отказали в материальной помощи, так как она проживает в другом регионе.

«Формально они правы, так как семьей сейчас считаются те, с кем прописан человек», — заявил губернатор. Он пообещал, что минсоцразвития внесут изменения в законодательство и обратившаяся получит выплату.

Также Малков извинился и принес соболезнования матери погибшего.