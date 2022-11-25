Полицейские возбудили уголовное дело из-за смертельного ДТП в Рыбновском районе

Полицейские возбудили уголовное дело из-за смертельного ДТП в Рыбновском районе. Информация об этом в пятницу, 25 ноября, появилась на сайте регионального УМВД.

Речь идет об аварии, которая случилась во вторник, 22 ноября, примерно в 4:30 на 167-м километре автодороги М5 «Урал» в Рыбновском районе. Там столкнулись грузовик Man с полуприцепом, которым управлял 32-летний гражданин одной из стран Средней Азии, и легковушка Škoda Octavia под управлением 36-летнего жителя Москвы. По версии полицейских, грузовик занесло, из-за чего он врезался в «Шкоду».

Погибли водитель «Шкоды», а также двое его пассажиров в возрасте 33-х и 45-ти лет.

По данному факту полицейские завели уголовное дело в отношении водителя грузовика. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

24 ноября мужчину арестовали и заключили под стражу на два месяца.

Ранее кадры с места аварии опубликовали очевидцы в соцсетях.