Рязанка попросила финансовой помощи после пожара в частном доме возле «Барса на Московском»

Речь идет о пожаре, который произошел 19 ноября в доме № 18 по Шоссейному переулку. Тогда в происшествии пострадал мужчина и погибла женщина.

Рязанка попросила финансовой помощи после пожара в ее доме, который расположен недалеко от «Барса на Московском». Пост об этом она опубликовала в соцсетях.

Речь идет о пожаре, который произошел 19 ноября в доме № 18 по Шоссейному переулку. Тогда в происшествии пострадал мужчина и погибла женщина.

Рязанка рассказала, что хозяева жилья — ее бабушка и дедушка.

«В моей семье произошла трагедия.19 ноября в 18.30 сгорел мой единственный дом — взорвался газ, хотя совсем недавно его планово проверяли, и семья всегда следила за исправностью. В доме находились мои бабуля и дедушка. Они пытались потушить пожар, но, к сожалению, не смогли. Дедуля очень пострадал и находится в ожоговом отделении. А моя любимая бабуля погибла», — написала рязанка.

Девушка попросила финансовой и материальной помощи.

Деньги можно перевести на карту: 5536+7 (913) 910-72-3168 Тинькофф.

Ранее по факту произошедшего следователи начали проверку.