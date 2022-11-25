Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Перед этим Путин встретится с матерями участвующих в СВО военнослужащих. Он обсудилт темы, которые женщины поднимут сами.
Президент Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными представителями Совбеза. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков,
Заседание состоится в пятницу, 25 ноября.
«Сегодня в графике у главы государства оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.
Также уточняется, что перед этим Путин встретится с матерями участвующих в СВО военнослужащих. Он обсудит темы, которые женщины поднимут сами.