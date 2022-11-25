Путин лично звонил участникам спецоперации на Украине

Об этом президент рассказал во время встречи с матерями военнослужащих.

Президент Владимир Путин лично звонил военнослужащим в зоне СВО. Об этом в пятницу, 25 ноября, он заявил во время встречи с матерями участников спецоперации, передал Telegram-канал Shot.

«Когда я с ними по телефону говорил напрямую, они не ожидали этих звонков от меня. Но они меня удивляли своим настроем, настроением. Они герои!»

Он также заявил, что все руководство страны понимает, что ничего не может заменить утраты ребенка, а потому сделает все возможное, чтобы матери чувствовали поддержку и плечо рядом с собой.

«Я лично, все руководство страны, мы разделяем эту боль, мы понимаем, что ничего не может заменить утраты ребенка, сына, особенно для мамы. Мы будем делать все, чтобы чувствовали поддержку и плечо рядом с собой», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что после встречи с матерями военнослужащих президент проведет оперативное совещание Совбеза.