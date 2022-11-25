Песков: Киев не готов решать проблемы невоенными методами

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов решать судьбу Крыма невоенным путем. При этом он отметил, что никому «не стоит тратить свое время», если решение по Крыму предполагает, что он «входит в состав России».

Украина не готова решать проблемы невоенными методами. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передали РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов решать судьбу Крыма невоенным путем. При этом он отметил, что никому «не стоит тратить свое время», если решение по Крыму предполагает, что он «входит в состав России». Тогда ряд СМИ неправильно передал трактовку украинского лидера и писали, что Зеленский готов заниматься этой темой путем мирных переговоров.

Сам Песков заявил, что это неверная трактовка.

«Вы знаете, что с самого начала, и об этом говорил президент неоднократно еще до начала спецоперации, в Конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен Украине силовыми методами, силовым путем. И де-факто Украина от этого не отказалась, для нас это ни что иное как обсуждение темы отчуждения территорий РФ, какого-то другого понимания здесь быть не может, об этом не может быть и речи», — сказал Песков.

Представитель Кремля также добавил, что подобные заявления украинских властей еще раз подчеркивают, что Киев не готов урегулировать проблему мирным путем.