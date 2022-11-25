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«Нас постоянно заливает». Рязанцы вновь возмутились затянувшимся капремонтом крыши
В марте текущего года рабочие сняли с крыши дома № 18 на улице 3-й Новопавловский проезд старое покрытие, сделали опалубку и пропали. Фирма-подрядчик пообещала доделать ремонт до конца лета, но оказалось, что договор с ней уже расторгнут.

Рязанцы вновь возмутились затянувшимся капремонтом крыши. Об этом читатели сообщили РЗН.инфо.

Речь идет о доме № 18 на улице 3-й Новопавловский проезд. В марте текущего года рабочие сняли с крыши старое покрытие, сделали опалубку и пропали.

В августе редакция уже писала о том, что жильцы дома № 18 жаловались, что могут узнать, есть ли на улице дождь, не глядя в окно. Тогда фирма «РСУ — № 1» пообещала, что доделает ремонт до конца лета.

Теперь мужчина сообщил, что обещанные работы строительная организация так и не провела.

«Снег, дождь — все протекает», — пояснил рязанец.

Собеседник отметил, что жители обращались к губернатору, в администрацию города, в СМИ и фонд капремонта. По его словам, из ответа следует, что договор со старым подрядчиком «РСУ -№ 1» расторгнут.

«Теперь ищут нового. Ремонт будет или заморожен, или его все же доделают. Точных сроков и информации нет. Сейчас зима, поэтому весь технологический процесс будет нарушен. Качественно, как должно быть, уже навряд ли сделают», — заключил читатель.

Житель дома добавил, что все равно надеется, что новая подрядная организация сделает все оперативно и «не как попало».