Минтруд: с 1 января пенсии неработающих россиян проиндексируют на 4,8%

Об этом напомнил глава ведомства Антон Котяков в ходе «Парламентского диалога» в Совфеде.

С 1 января пенсии неработающих россиян проиндексируют на 4,8%. Об этом в пятницу, 25 ноября, напомнил глава министерства труда и соцзащиты Антон Котяков в ходе «Парламентского диалога» в Совфеде.

По его словам, выплаты для российских пенсионеров выросли благодаря промежуточной индексации пенсий на десять процентов и будущей январской индексации.

«Совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3 процента, если мы сопоставляем пенсии на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года», — пояснил министр.