Мать рязанца, погибшего в Буче, встретилась с Путиным

Сын Галии Суховской погиб 4 марта. У мужчины остались жена и дочь. Его наградили орденом Мужества посмертно.

Мать рязанца, погибшего в Буче, встретилась с Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

В пятницу, 25 ноября президент России Владимир Путин провел встречу с 17 матерями военнослужащих, которые участвуют в СВО. Женщины приехали из разных регионов.

Среди них была жительница Рязани Галия Суховская. Ее единственный сын Семен погиб 4 марта в Буче. У мужчины остались жена и дочь. Его наградили орденом Мужества посмертно.

Ранее Владимир Путин рассказал, что лично звонил участникам спецоперации на Украине.