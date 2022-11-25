Малков заявил, что у Рязани недостаточно средств на возрождение трамвая

По словам губернатора, этот самый дорогой вид транспорта возможно возродить в Рязани только с поддержкой федерального уровня.

Павел Малков заявил, что у Рязани недостаточно средств на возрождение трамвая. Об этом губернатор сообщил в пятницу, 25 ноября во время прямого эфира.

«К сожалению, город лишился трамвая, на мой взгляд, это удачный способ транспортного сообщения. Хотелось бы его не восстановить (город изменился), но сделать новые маршруты в соответствии с текущей конфигурацией города. Вопрос я этот уже несколько раз поднимал, прорабатывал… Это самый дорогой вид транспорта, очень дорогая инфраструктура. Эксплуатация троллейбуса стоит дешевле, чем трамвая, но на первом этапе нужны огромные инвестиции. Без поддержки федерального уровня мы эти средства никогда не найдем в нашем бюджете», — подчеркнул политик.

Он заявил, в ближайшей перспективе «этого не будет», но выразил надежду, что «когда-нибудь этот вопрос удастся сдвинуть».