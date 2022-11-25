Малков отправил министра ЖКХ в Скопин, чтобы он разобрался с проблемой водоснабжения

Павел Малков поручил министру ТЭК и ЖКХ Дмитрию Устинову проверить водоснабжение в Скопине и получить обратную связь от местных жителей.

Павел Малков поручил министру ТЭК и ЖКХ Дмитрию Устинову проверить водоснабжение в Скопине и получить обратную связь от местных жителей. Об этом стало известно в пятницу, 25 ноября, во время онлайн-трансляции.

В начале эфира губернатор озвучил проблемы жителей области, среди них он упомянул и о прорыве водопровода в Скопине.

«Поступает много жалоб по этому вопросу. Во вторник на заседании правительства этот вопрос поднимал и он был решен. Но я знаю, что воду включили, а через два часа снова произошел прорыв и отключение. Снова идут жалобы… Я знаю, что мои коллеги следят за эфиром, поэтому прошу министра ТЭК и ЖКХ Дмитрия Устинова лично завтра выехать на место и там разобраться во всех вопросах. Начиная от того, что там происходит с водоснабжением и заканчивая вопросом, почему жителям не отвечают на телефонные звонки», — пояснил губернатор.

По словам Малкова, помимо проведения работ, важно информировать жителей о том, что происходит и когда проблема будет устранена.

Ранее жители Скопина рассказали, что из-за длительного отключения воды вынуждены топить снег.

Исполняющая обязанности главы Скопина Ирина Ланина пообещала восстановить работу водопровода.