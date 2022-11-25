Малков назвал топ-5 туристических мест Рязанской области

Свое мнение губернатор высказал в пятницу, 25 ноября, во время прямой линии с населением.

Павел Малков назвал топ-5 туристических мест Рязанской области. Свое мнение губернатор высказал в пятницу, 25 ноября, во время прямой линии с населением.

Политику задали вопрос о местах, «которые бы он показал своим друзьям». В список в порядке убывания вошли:

центр Рязани;

усадьба Худекова в селе Ерлино Кораблинского района;

усадьба Скобелева в Александро-Невском районе;

музей Есенина и Константиново в Рыбновском районе;

дропзона в Крутицах Шиловсого района.

В областном центре политик отметил архитектуру, но подчеркнул, что «уже видит то, как будут выглядеть улицы после благоустройства». Кроме того он рассказал, что в Ерлине ему «хорошо и спокойно на душе».

Также он посоветовал посетить Крутицы даже если не собираетесь прыгать с парашютом, так как «это лучшее подобное место в стране».