Малков назвал топ-5 туристических мест Рязанской области
Свое мнение губернатор высказал в пятницу, 25 ноября, во время прямой линии с населением.
Павел Малков назвал топ-5 туристических мест Рязанской области. Свое мнение губернатор высказал в пятницу, 25 ноября, во время прямой линии с населением.
Политику задали вопрос о местах, «которые бы он показал своим друзьям». В список в порядке убывания вошли:
- центр Рязани;
- усадьба Худекова в селе Ерлино Кораблинского района;
- усадьба Скобелева в Александро-Невском районе;
- музей Есенина и Константиново в Рыбновском районе;
- дропзона в Крутицах Шиловсого района.
В областном центре политик отметил архитектуру, но подчеркнул, что «уже видит то, как будут выглядеть улицы после благоустройства». Кроме того он рассказал, что в Ерлине ему «хорошо и спокойно на душе».
Также он посоветовал посетить Крутицы даже если не собираетесь прыгать с парашютом, так как «это лучшее подобное место в стране».