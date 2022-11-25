Глава МИД Украины: Киев не против переговоров с Москвой

По мнению главы МИД Дмитрия Кулебы, для начала переговоров Россия должна «перестать путать переговоры и ультиматум».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не против переговоров с Р. Ф. Об этом пишет РИА Новости.

Кулеба пояснил в интервью французской газеты Parisien, что Зеленский на саммите G20 говорил о «мире во всем мире» и выразил волю к его достижению".

По мнению главы МИД, для начала переговоров Россия должна «перестать путать переговоры и ультиматум». Также он отметил, что лидеры других стран не подталкивают Украину к переговорам вопреки ее интересам.

Ранее в Кремле заявляли, что Киев не хочет переговоров.