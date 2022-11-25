«Единая Россия»: в 2023 году планируется ремонт более 1,5 тысяч образовательных учреждений

В том числе и в новых территориях. На это уже выделены средства в федеральном бюджете.

«Единая Россия» и Минпросвещения подвели итоги реализации программы капремонта школ в 2022 году и обсудили планы на 2023 год. Как сообщает сайт партии «Единая Россия», обсуждение велось в рамках ВКС.

По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, в текущем году по всей стране отремонтировано 1100 школ. Также были выделены дополнительные 15 млрд на ремонт еще 600 школ.

Однако есть регионы, в которых капитальные ремонты до сих пор не завершены — Калмыкия, Удмуртия и Тульская область. Как позже добавил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, отставание от выполнения показателей программы есть и в других регионах — Забайкальском крае, Курской, Новосибирской и Псковской областях.

«По каждому объекту в этих регионах закрепленные депутаты в ручном режиме ведут работу. Мы на постоянной связи с главами. Уверен, до конца года все работы по объектам будут завершены. И нужно индивидуально разбираться в причинах задержек», — подчеркнул Андрей Турчак.

Он также обратился к Сергею Кравцову с просьбой составить реестр подрядчиков, которые не справились с выполнением программы и нарушили сроки сдачи объектов, чтобы впредь не допускать их к конкурсным процедурам.

Турчак добавил, что в планах на 2023 год планируется капитальный ремонт более 1,5 тысяч школ по всей стране, в том числе и в новых территориях. На это уже выделены средства в федеральном бюджете.

«Очень важно, чтобы наши новые региональные отделения активно включились в сбор заявок на следующий год, в расчет потребностей по школам, требующим ремонта. Уверен, что федеральное министерство и в целом правительство эти заявки оперативно рассмотрят, поддержат и примут к исполнению», — сказал Андрей Турчак.

Если средства с капремонта школ останутся, их направят на ремонт в других школах. Это возможно благодаря инициативе «Единой России», которая предложила внести поправки в бюджетный кодекс. Так правительство сможет перенаправить средства нуждающимся школам по ходатайствам регионов.

«С 1 января такая возможность у правительства появится. Но это право, а не обязанность. И за это право нужно будет еще побороться. Это большая совместная работа, которой мы будем заниматься», — сказал Турчак.

В свою очередь Сергей Кравцов подчеркнул, что программа капремонта школ стала народной — в ней принимают участие и родители, и дети.

«Программа капитальных ремонтов входит в народную программу „Единой России“ и стала народной в прямом смысле этого слова. Потому что и родители, и дети участвовали в дизайнерских проектах и контролировали работы на всех этапах. Такой программы нет ни в одной стране мира», — сказал министр.

В конце обсуждения секретарь Генсовета предложил в конце года заслушать доклады тех регионов, которые не выполнили работы по капремонту в установленные сроки и находятся в «красной» зоне.

«Я предлагаю точечно заслушать глав субъектов, секретарей региональных отделений „Единой России“. Если коллеги к концу декабря из „красной“ зоны выберутся, мы их приглашать не будем. А если они там останутся, то на всю страну расскажут, как добились таких неутешительных результатов. Уверен, с опытом нынешнего года в следующем — мы справимся с задачей, которую поставил президент. Без сбоев и нарушения качества и графиков», — заключил Андрей Турчак.

Что касается Рязанской области, то, по сообщению координатора партийного проекта «Единой России» «Новая школа» Елены Митиной, в текущем году в регионе отремонтировали 19 школ. Из них четыре в самой Рязани, а остальные — в других районах региона.

«В 2023 году обновление запланировано еще в 20 учреждениях региона — в Шиловском, Ухоловском, Рязанском, Милославском, Захаровском, Сараевском, Ряжском, Сасовском, Клепиковском районах, городе Скопине. Также 7 учебных заведений будут отремонтированы в областном центре. Капремонт школ включает в себя замену систем отопления, водоснабжения, электропроводки, канализационной системы, ремонт внутренних помещений, закупку новой мебели и оборудования. Акцент также будет сделан на выполнении требований антитеррористической защищенности, создании доступной среды, обновлении учебников, пособий, повышении квалификации учителей. Правительством Рязанской области направлена заявка на конкурсный отбор на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на 2024-2025 годы. В нее на 2024 год включены 27 объектов, на 2025 год — 23 объекта», — сказала Митина.