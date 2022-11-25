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Дочь главы Рязани Татьяны Панфиловой эмигрировала в Израиль
Наталья Минская с мужем и 12-летним сыном уехали в Израиль в конце сентября. Сама Татьяна Панфилова от комментариев журналистам издания отказалась.

Дочь главы Рязани Татьяны Панфиловой эмигрировала в Израиль. Об этом пишет издание «Вид Сбоку».

Наталья Минская с мужем и 12-летним сыном уехали в Израиль в конце сентября. Наталья — младшая из троих детей Панфиловой, в 2011 году окончила ВГИК.

В своем посте и комментариях к нему в соцсетях Минская писала о том, что она с семьей уехала «потому что в уголовном кодексе появились поправки про мобилизацию и Путин должен был с речью выступить». Кроме того, Наталья отмечала, что муж в силу неких причин первый в очереди на мобилизацию.

Она сообщала, что переехать в Израиль удалось благодаря еврейским корням супруга.

Сама Татьяна Панфилова от комментариев журналистам издания отказалась.