Военные десантного училища получат губернаторскую выплату в 115 тысяч за участие в СВО

Губернаторскую выплату в 115 тысяч за участие в СВО получат военные рязанского десантного училища. Соответствующее постановление правительства опубликовали в четверг, 24 ноября.

Теперь благодарственное письмо и выплата в 114 943 рублей положена военным рязанского десантного училища, «проходящим военную службу по контракту и направляемым для участия в специальной военной операции на территориях России и Украины.

Награду получат не более 100 человек из вуза. Кандидатуры на ее получение станет выдвигать начальник училища.