«ВКонтакте» представила новые правила сообществ

На платформе появилось больше возможностей развивать паблики и монетизировать контент.

«ВКонтакте» представила новые правила сообществ. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Отмечается, что на платформе появилось больше возможностей развивать паблики и монетизировать контент.

В соцсети отменили ограничения на число публикаций прямой и нативной рекламы, появилось больше возможностей для развития конкурсов и расширения тематик, ввели дополнительные эксперименты по увеличению эффективности прямой и нативной рекламы.