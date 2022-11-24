В Свердловской области осудят двух мужчин, которые убили и расчленили лобзиком знакомого

Инцидент произошел в декабре 2021 года в Камышлове.

В Свердловской области осудят двух мужчин, которые убили и расчленили лобзиком знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в декабре 2021 года в Камышлове. Два 26-летних местных жителя с двумя знакомыми распивали алкоголь в квартире на улице Строителей. Мужчины решили убить хозяина квартиры из-за неприязненных отношений, взяли кухонные ножи и пригласили остальных участников застолья в ванну покурить.

Злоумышленники несколько раз ударили хозяина квартиры в шею и спину, отчего мужчина упал в ванну. После этого ему нанесли еще не менее 27 ударов в область головы, туловища и конечностей. От полученных травм мужчина умер на месте.

Второго приглашенного мужчины запугали и ударили ножом в живот и кисти рук. Уточняется, что пострадавший не мог сбежать, так как квартира была закрыта на ключ.

На следующий день злоумышленники расчленили тело убитого с помощью ножей и электрического лобзика. Голову они оставили в холодильнике, часть внутренних органов смыли в канализацию, а часть выбросили в мусорные баки.

Остальные части тела мужчины вынесли в сумке и пакете на территорию промзоны одного из заводов, где подожгли их, после чего скрылись.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы») и пункту ж части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Материалы дела направили в суд.