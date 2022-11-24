В Рязанской области задержали распространявших наркотики мать и дочь

Родственницы устроились на работу наркокурьерами в даркнет-магазин после того, как бывший сожитель женщины «подсадил» их на героин полгода назад.

В Рязанской области задержали распространявших наркотики мать и дочь. Об этом сообщили в Telegram-канале « МВД Медиа ».

Оперативники задержали наркозависимых 46-летнюю женщину и ее 21-летнюю дочь. Родственницы устроились на работу наркокурьерами в даркнет-магазин после того, как бывший сожитель женщины «подсадил» их на героин полгода назад.

Женщины должны были забирать из тайников крупные партии наркотиков, фасовать их на мелкие и делать закладки в Рязани и на ее окраинах.

Сотрудники полиции нашли четыре тайника, из которых злоумышленницы должны были забрать наркотики. Там находились 257 граммов героина и 86 граммов метадона. В квартире рязанок также нашли 390 граммов наркотических веществ.

Возбуждено уголовное дело, женщины находятся под подпиской о невыезде.