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В Рязани покажут спектакль «Tout paye, или Все оплачено»
Продолжительность спектакля три часа с одним антрактом. Спектакль покажут 18 декабря на сцене рязанской областной филармонии. Начало в 19:00.

Спектакль «Tout paye, или Все оплачено», поставленный на сцене «Московского Театра «Ленком» эстонским режиссером Эльмо Нюганенем, все эти годы идет с неизменными аншлагами. Не только благодаря уникальному звездному составу, но и благодаря тому, что поднимает одну из самых остро стоящих проблем: могут ли деньги помочь найти дружбу и любовь?

Легкий, красочный, ироничный и пикантный спектакль по пьесе французского драматурга прошлого века Ива Жамиака, поставит героев в самое неудобное положение. Завязка — почти провокация: богатый господин решил за деньги приобрести семейное счастье и искренние чувства. Ироничная и чуть сентиментальная постановка в финале отсылает к «Мюнхгаузену». Улыбайтесь, господа…

В главных ролях:

  • Машу: Андрей ЛЕОНОВ- заслуженный артист России;
  • Александр: Дмитрий ПЕВЦОВ — народный артист России, лауреат государственной премии России;
  • Элеонора: Анна ЯКУНИНА — народная артистка России;
  • Мелия: Ирина СЕРОВА — заслуженная артистка России;
  • Вирджиния: Алена Митрошина/ Александра Волкова;
  • Поло: Игорь Коняхин / Сергей Пиотровский.

Спектакль «Все оплачено» удивительно красивый и трогательный, в нем много эпизодов, которые можно играть как отдельные эстрадные номера. Зритель получает полный спектр положительных эмоций.

Искрометная история с перевертышами, со сценами, достойными отдельных мини спектаклей, невероятно смешная и по-своему грустная. Славу постановки обеспечивает, в том числе и великолепный актерский состав!

Продолжительность спектакля три часа с одним антрактом.

Спектакль «Tout paye, или Все оплачено» покажут 18 декабря на сцене рязанской областной филармонии. Начало в 19:00.

Билеты по ссылке: https://artzvezdy.ru/event/spektakl-vsyo-oplacheno-ryazan