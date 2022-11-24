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В Липецкой области в ДТП погибли четыре человека
В числе погибших два ребенка.

В Липецкой области в ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в четверг, 24 ноября, в 03:30 на 436 километре трассы М4 «Дон». На платном участке дороги в сторону Москвы Skoda врезалась в опору ЛЭП. На машине были луганские номера.

В ДТП погибли четыре человека — 33-летняя водитель и три пассажира легковушки: 31-летняя женщина и два мальчика 10 и 12 лет. Пятилетнюю девочку с травмами доставили в больницу.

Автомобиль Skoda зарегистрирован в Луганской народной республике (ЛНР). Проводится проверка.