В Курской области мобилизованный случайно застрелил сослуживца из автомата

Обстоятельства происшествия уточняют военные следователи.

В Курской области мобилизованный случайно застрелил сослуживца из автомата. Об этом пишет Telegram-канал BAZA в четверг, 24 ноября.

В селе Толпино 43-летний старший сержант разведки во время службы дневальным случайно выстрелил из автомата АК-74 в 33-летнего рядового.

Пуля попала мужчине в шею, от полученной травмы он умер на месте. Обстоятельства происшествия уточняют военные следователи.