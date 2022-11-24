В Кремле заявили, что Россия не наносит удары по соцобъектам на Украине

Песков заявил, что спецоперация «выполняет свои задачи», а ударов по соцобъектам «как не было, так и нет».

Россия не наносит ударов по соцобъектам в рамках специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости .

Песков заявил, что спецоперация «выполняет свои задачи», а ударов по соцобъектам «как не было, так и нет».

«А что касается целей, которые, прямо или косвенно, имеют отношение к военному потенциалу, то они, соответственно, подлежат поражению. Работы в этом плане продолжаются», — сказал пресс-секретарь президента.