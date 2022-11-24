Постпред России при ООН пояснил, почему Россия поражает инфраструктуру Украины

Василий Небензя рассказал, что Россия наносит удары по объектам инфраструктуры Украины в ответ на накачку страны западным оружием и на безрассудные призывы Киева одержать военную победу на Москвой.

Постпред России при ООН пояснил, почему Россия поражает инфраструктуру Украины. Слова Василия Небензи приводит РИА Новости .

По словам дипломата, Россия наносит удары по объектам инфраструктуры Украины в ответ на поставки стране западного оружия и на призывы Киева одержать военную победу на Москвой.

Небензя пояснил, что одна из целей военной спецоперации — подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России. Эту цель будут достигать военными методами, пока киевский режим не пойдет на переговоры.