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Постпред России при ООН пояснил, почему Россия поражает инфраструктуру Украины
Василий Небензя рассказал, что Россия наносит удары по объектам инфраструктуры Украины в ответ на накачку страны западным оружием и на безрассудные призывы Киева одержать военную победу на Москвой.

Постпред России при ООН пояснил, почему Россия поражает инфраструктуру Украины. Слова Василия Небензи приводит РИА Новости.

По словам дипломата, Россия наносит удары по объектам инфраструктуры Украины в ответ на поставки стране западного оружия и на призывы Киева одержать военную победу на Москвой.

Небензя пояснил, что одна из целей военной спецоперации — подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России. Эту цель будут достигать военными методами, пока киевский режим не пойдет на переговоры.