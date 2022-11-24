Песков: Киев может прекратить страдания народа, выполнив требования России

Песков отметил, что руководство Украины «имеет все возможности» вывести Украину в нормальное русло.

Власти Украины могут урегулировать ситуацию с ударами по объектам Украины и прекратить страдания народа, выполнив требования России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков отметил, что руководство Украины «имеет все возможности» вывести Украину в нормальное русло и «регулировать ситуацию» таким образом, чтобы выполнить требования российской стороны и прекратить «всевозможные страдания местного населения».

Ранее пресс-секретарь президента напомнил, что Россия не наносит удары по соцобъектам Украины.