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Госдума приняла закон о дополнительном пособии семьям с детьми до трех лет
Он распространяется только на семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения.

Госдума приняла закон о дополнительном пособии семьям с детьми до трех лет. Об этом пишет ТАСС.

В четверг, 24 ноября, изменения в законы «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» приняли сразу во втором и третьем чтениях.

Согласно документу, семьи с ребенком до трех лет, которые имеют право на получение материнского капитала, могут из его средств получать дополнительное пособие в размере одного прожиточного минимума на ребенка. Мера распространяется только на семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума.

Уточняется, что ранее такое право имели семьи, имеющие от двух детей в возрасте до трех лет.