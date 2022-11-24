Для рязанцев добровольцы организовали курсы по рытью окопов

Основная задача — дать людям возможность ощутить на себе то что, возможно, предстоит в случае продолжения конфликта и мобилизации.

Для рязанцев добровольцы организовали курсы по рытью окопов. Об этом сообщает телеканал ТКР .

Инициативная группа рязанцев, ранее увлекающаяся страйкболом, несколько месяцев занималась отработкой базовых знаний — как оказывать первую помощь и держать оружие. После этого они организовали для всех желающих занятия по рытью окопов.

По словам одного из добровольцев, поступает много информации о том, что не хватает подготовки у мобилизованных, поэтому в частном порядке рязанцы пытаются это компенсировать.

Вначале желающим рассказывают теорию — какая должна быть глубина длина и ширина траншеи, как быстрее ее выкопать и обустроить одиночные окопы. Цель занятия — сделать траншею на одно отделение — 100 метров в длину и полтора в ширину.

Добровольцы сравнили эту работу с работой на огороде.

«Берешь, копаешь. В принципе ничего сложного, все понятно, интересно. Все с энтузиазмом копают. Ребята — просто машины», — отметил один из бойцов.

Организаторы занятий отметили, что основная задача — дать людям возможность ощутить на себе то что, возможно, предстоит в случае продолжения конфликта и мобилизации.

Занятия проводят каждую неделю.