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Жителя Тумы приговорили к восьми годам тюрьмы за убийство брата
Он нанес старшему брату несколько ударов клинком топора.

В Туме вынесли приговор 39-летнему мужчине, убившему своего брата. Об этом в среду, 23 ноября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что в ночь с 1 на 2 мая между родственникам произошел конфликт на фоне алкогольного опьянения. В ходе него младший брат несколько раз ударил старшего клинком топора. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый закопал тело брата на участке возле своего дома.

Суд назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.