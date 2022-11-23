Заведующей касимовским детсадом назначили штраф в 30 тысяч рублей за служебный подлог

В период с октября 2018 года по марта 2022 года она фиктивно оформляла своих знакомых на работу.

В Касимовском районе осудили заведующую детсадом за служебный подлог. Об этом в среду, 23 ноября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Известно, что в период с октября 2018 года по март 2022 года женщина фиктивно принимала на работу троих своих знакомых. По документам они якобы занимали должности сторожа, дворника, машиниста по стирке белья и кухонного работника. Из-за этого им необоснованно начислялся пенсионный стаж и выплачивались страховые взносы. Зарплата, начисленная фиктивным работникам, передавалась другим сотрудникам детского сада, фактически выполнявшим их функциональные обязанности.

Суд признал женщину виновной. Ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.