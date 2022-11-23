Власти пообещали решить проблему с выплатами рязанца, участвующего в СВО

Ранее мать рязанца сообщила, что он ушел служить по контракту 21 сентября, и за два месяца не получил никаких выплат.

Сотрудники пункта отбора на военную службу по контракту свяжутся с военной частью для урегулирования ситуации с рязанцем, участвующем в СВО, которому не поступают выплаты. Об этом сообщили на странице группы «Рязанская область» в соцсети «Одноклассники».

Ранее мать рязанца заявила, что он ушел служить по контракту 21 сентября, и за два месяца не получил никаких выплат.

«Довольствие ему положено, в системе выплат он есть. Сотрудники пункта отбора на военную службу по контракту свяжутся с военной частью для урегулирования ситуации», — отметили в сообщении.

В комментариях к посту мать рязанца сообщила, что «вопрос решен».