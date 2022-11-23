В Рыбном осудят экс-работниц местной администрации по делу о растрате

Речь идет о бывших сотрудницах администрации Елене Алехиной и Мадине Сысоевой. Как утверждает следствие, они использовали средства фонда «Городского культурно-досугового центра» по нецелевому назначению в 2018 году. Проверку в 2020 году проводила районная Ревизионная комиссия после обращения прокуратуры, тогда же возбудили уголовное дело.

В Рыбном состоится заседание по делу бывших работниц местной администрации, которых обвиняют в присвоении средств по предварительному сговору и с использованием служебного положения. Об этом в среду, 23 ноября, сообщила «Новая газета».

Речь идет о бывших сотрудницах администрации Елене Алехиной и Мадине Сысоевой. Как утверждает следствие, они использовали средства фонда «Городского культурно-досугового центра» по нецелевому назначению в 2018 году. Проверку в 2020 году проводила районная Ревизионная комиссия после обращения прокуратуры, тогда же возбудили уголовное дело.

Уточняется, что общая сумма ущерба — 875 тысяч рублей. Проверка также показала, что они получили почти по 286 тысяч каждая. Свою вину обвиняемые не признали.

В 2021 году суд вернул дело в прокуратуру из-за неточностей в деле. Летом 2022 года процесс возобновился, а 29 ноября состоится заседание, где суд вынесет окончательный приговор.

Если их вину докажут, чиновницам грозят штрафы до полумиллиона, принудительные работы с ограничением свободы, либо реальный срок до 6 лет.