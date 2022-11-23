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В Рязанской области 24 ноября ожидаются снег, гололедица и -5 градусов
Прогноз опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

В Рязанской области ожидается облачная погода. Прогноз на четверг, 24 ноября, опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

Ночью температура воздуха по области составит −6…−1 градус. Днем столбики термометра покажут отметки −5…−0 градусов. Местами ожидаются небольшой снег и гололедица.

Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду.

Ранее рязанцев предупредили о резком понижении температуры.